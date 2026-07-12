Hatay'da bacağına demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde, kaçan topunu almak isteyen 14 yaşındaki D.D.O'nun bacağına demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri korkulukları keserek çocuğu kurtardı ve hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, bacağına demir korkuluk saplanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Halilbey Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçan topunu almaya çalışan D.D.O'nun bacağına demir korkuluk saplandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
D.D.O, itfaiye ekiplerinin korkulukları kesmesinin ardından bacağına saplanan demirle özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli