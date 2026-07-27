Haberler

Hatay'da Gelin Alma Konvoyuna TIR'lar Katıldı, Polis Yol Kesti

Hatay'da Gelin Alma Konvoyuna TIR'lar Katıldı, Polis Yol Kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nakliyeci İsmail ve Esra Gencer çiftinin düğünü öncesi gelin alma konvoyuna çok sayıda TIR katıldı. Damadın kirvesi Mehmet Yılgın'ın sürpriziyle hazırlanan konvoy, ilçe sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Damadın polis arkadaşları yol kesme şakası yaparak bahşiş istedi, pazarlık sonrası yol açıldı ve bahşiş çocuklara dağıtıldı. Damat sürprizden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde nakliyeci İsmail (26) ve Esra Gencer (25) çiftinin düğün öncesi yapılan gelin alma konvoyuna çok sayıda TIR katıldı.

İlçede nakliyecilik yapan İsmail Gencer'in düğün merasimi öncesinde yapılan geleneksel gelin alma konvoyu, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Damadın kirvesi Mehmet Yılgın, sürpriz yaparak şirketindeki TIR çekicileri ile düğün konvoyu hazırladı. Süslenen TIR'lar konvoya katılarak ilçe sokaklarında dikkat çekici anlar yaşattı. Konvoy sırasında damadın polis arkadaşları da yol kesme şakası yaptı. Gelin Esra ve damat İsmail Gencer'in konvoyun en önündeki gelin arabasının önünü kesen polisler, bahşiş istedi. Kıyasıya pazarlığın ardından damadın kirvesi Yılgın'ın araya girmesiyle yol yeniden açıldı. Polislerin aldığı bahşişi ise çevredeki çocuklara dağıttığı öğrenildi.

Damat Gencer, yapılan sürprizden haberi olmadığını ifade ederek, "Biz böyle bir jest beklemiyorduk haberimiz yoktu bize de sürpriz oldu görünce çok mutlu olduk emeğine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif