Hatay'da Gelin Alma Konvoyuna TIR'lar Katıldı, Polis Yol Kesti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde nakliyeci İsmail (26) ve Esra Gencer (25) çiftinin düğün öncesi yapılan gelin alma konvoyuna çok sayıda TIR katıldı.

İlçede nakliyecilik yapan İsmail Gencer'in düğün merasimi öncesinde yapılan geleneksel gelin alma konvoyu, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Damadın kirvesi Mehmet Yılgın, sürpriz yaparak şirketindeki TIR çekicileri ile düğün konvoyu hazırladı. Süslenen TIR'lar konvoya katılarak ilçe sokaklarında dikkat çekici anlar yaşattı. Konvoy sırasında damadın polis arkadaşları da yol kesme şakası yaptı. Gelin Esra ve damat İsmail Gencer'in konvoyun en önündeki gelin arabasının önünü kesen polisler, bahşiş istedi. Kıyasıya pazarlığın ardından damadın kirvesi Yılgın'ın araya girmesiyle yol yeniden açıldı. Polislerin aldığı bahşişi ise çevredeki çocuklara dağıttığı öğrenildi.

Damat Gencer, yapılan sürprizden haberi olmadığını ifade ederek, "Biz böyle bir jest beklemiyorduk haberimiz yoktu bize de sürpriz oldu görünce çok mutlu olduk emeğine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı