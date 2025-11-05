Hatay'da Tır ile Yol Temizleme Aracının Çarpışması Sonucu Devrildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tıryla çarpışan yol temizleme aracı devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi.
İskenderun-Antakya çevre yolunun Ovakent mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 ADV 437 plakalı tır ile Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme aracı çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yaralanan olmazken devrilen yol temizleme aracıyla tırda hasar oluştu.