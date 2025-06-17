Hatay'da 'Tahta Bavul' Müzikaliyle Kültürel İyileşme Destekleniyor

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da hazırlanan 'Tahta Bavul' müzikali, izleyicilere sunuldu. 50 kişilik öğretmen kadrosuyla sahnelenen müzikalde, çeşitli yörelere ait ezgiler seslendirildi. Hatay Valisi, şehrin ruhsal iyileşmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine destek amacıyla hazırlanan "Tahta Bavul" müzikali izleyiciyle buluştu.

Emekli müzik öğretmeni Gökhan Güçlü'nün 40 yıllık meslek hayatından esinlenerek hazırlanan "Tahta Bavul" müzikali, Kültür Sanat Çarşısı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

50 kişilik öğretmen kadrosuyla hazırlanan müzikalde farklı yörelere ait ezgilerin yanı sıra "Uzun İnce Bir Yoldayım","Hatıran Yeter" gibi eserler seslendirildi.

Koronun söylediği şarkı ve türkülere izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından şehrin fiziki ve ruhsal olarak ayağa kalkması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda 164 okulun hizmete açıldığını, 90 okulun ise inşaatının sürdüğünü bildiren Masatlı, "Bir yandan okullar, hastaneler ve altyapı yatırımlarını tamamlıyor, diğer yandan kültürel projelerle insanımızın ruhuna dokunuyoruz." dedi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ise 6 ay süren çalışmalar sonunda izleyiciyle buluştuklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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