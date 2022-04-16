Hatay'da Suriyeli yetim çocuklar iftarda buluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşu (RAF) tarafından 2017 yılında hizmete açılan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki iftara Suriyeli yetim çocuklar katıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, programda yetimlerle birlikte oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'nin her tarafında bugün yetimlere yönelik iftar verildiğini ifade eden Yıldırım, bu iftarların farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

AFAD İl Müdürü Ercan Akar da nice güzel iftarları görmek istediklerini söyledi.