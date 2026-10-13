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Hatay'da Suriye'den gelen toz taşınımı görüş mesafesi ve hava kalitesini düşürdü

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Hatay'da etkili olan toz taşınımı, kent merkezinde Suriye üzerinden gelerek görüş mesafesi ve hava kalitesini düşürdü. Meteoroloji verilerine göre toz taşınımının yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hatay'da etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Meteoroloji verilerine göre, toz taşınımının yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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