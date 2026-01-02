Hatay'da sünger deposu yandı
Antakya ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki sünger deposunda, sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel