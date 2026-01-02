Haberler

Hatay'da sünger deposu yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir sünger deposunda sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'da sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki sünger deposunda, sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
