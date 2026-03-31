Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir sulama kanalında Suriyeli bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga kaldırıldı.
İlçenin Aktaş Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde cesedin, Suriye uyruklu M.A'ya ait olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak