Haberler

Hatay'da 2 şüpheli ve firari 1 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yapılan operasyonla çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı. H.K. tutuklanırken, S.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan S.H.S, H.K. ile hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.O. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu