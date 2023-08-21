Hatay'da su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

HATAY'ın Altınözü ilçesinde bariyerlere çarpıp, şarampole devrilen su tankerindeki 2 kişi, hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yunushan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasına ait M.A. yönetimindeki 06 DK 4824 plakalı su tankeri, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki M.Y., hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.