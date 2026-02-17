Su kanalına düşen ceylan kurtarıldı
Hatay'da bir ceylan, su kanalına düşerek mahsur kaldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ceylan, sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alındı.
HATAY'da su kanalına düşen ceylan jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.
Payas ilçesine bağlı Çağlalık Mahallesi'nde içerisinde su bulunan kanala düşen ceylan mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, su kanalında mahsur kalan ceylanı güvenli şekilde kurtardı. Gerekli sağlık kontrollerinin sağlanmasından sonra ceylan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel