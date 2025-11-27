Haberler

Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Merkez Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.

Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ile Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
