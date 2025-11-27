Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Merkez Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ile Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel