Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Hatay'da etkili olan sis, Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.