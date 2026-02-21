Haberler

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkhan ilçesinde husumetli olduğu aileye silahlı saldırıda bulunan M.D, Cemile Yıldırım'ın ölümüne ve Hüseyin Yıldırım ile kızları Melike'nin ağır yaralanmasına neden oldu. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalara başladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı.

İddiaya göre, cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.

Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
CHP'li başkan partiden ihraç edildi

CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...