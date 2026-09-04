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İskenderun'da silahla yaralama: 2 tutuklama

İskenderun'da silahla yaralama: 2 tutuklama
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Tepe Mahallesi'nde ateşli silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüphelilerin R.D. ve H.İ. olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilerin adreslerinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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