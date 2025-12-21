Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde A.T. yönetimindeki otomobilin motor bölümü alev aldı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel