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Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı

Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı
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Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü A.K. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, kamyon ise kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücü A.K. idaresindeki 33 CCB 04 plakalı hafriyat kamyonunun, Belen-Antakya çevreyolu Kıcı mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Kamyonunu kenara çeken A.K'nın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen sürücü A.K. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel

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