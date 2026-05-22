Hatay'da selde kaybolan 2 kişi aranıyor

KÖPEĞİN AKINTIYA KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün meydana gelen selde çiftlikte bulunan bir köpeğin akıntıya kapıldıktan sonra yüksek bir yere çıktığı anlar ile çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını sel sularından kurtardığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selden etkilenen tarım arazileri ile ahırlarda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması yaptı. Belediye ekipleri de selin izlerini silmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Samim SELÇUK/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı