Hatay'da selde kaybolan 2 kişi aranıyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen selde bir köpeğin akıntıya kapılıp yüksek bir yere çıktığı anlar ile çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.
KÖPEĞİN AKINTIYA KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün meydana gelen selde çiftlikte bulunan bir köpeğin akıntıya kapıldıktan sonra yüksek bir yere çıktığı anlar ile çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını sel sularından kurtardığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selden etkilenen tarım arazileri ile ahırlarda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması yaptı. Belediye ekipleri de selin izlerini silmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Samim SELÇUK/HATAY,