Hatay'da Asi Nehri taştı, sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü; 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için morga kaldırıldı.
