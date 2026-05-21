Hatay'da Asi Nehri taştı, köprü ve yollar ile bir ev çöktü; kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Bölgeye Sahil Güvenlik, su altı polisi ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
SELE KAPILIP KAYBOLDU
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan Şahut Kimyonok (62), kayboldu. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, su altı polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kimyonok'un bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı