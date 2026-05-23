Haberler

Hatay'da su basan ev ve iş yerleri temizleniyor

Hatay'da su basan ev ve iş yerleri temizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da metrekareye 157,2 kg yağış düşen ilçelerde su basan ev ve iş yerleri temizleniyor. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor.

HATAY'da metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde su basan ev ve iş yerleri temizleniyor.

4 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 1 kişinin de arandığı Hatay'ta selin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evleri temizlemeye başladı. Özellikle selin hayatı felç ettiği Samandağ ilçesinde yoğunlaşan ekipler, evlerdeki sel suyunu tahliye edip, zarar gören eşyaları ayıklıyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar da ekipler tarafından temizleniyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Samandağ'de incelemelerde bulundu. Başkan Öntürk, "Selden zarar gören ilçelerimizde vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa yanındayız. Evini su basan vatandaşlarımızın temizliğini yapacağız. Bayrama kadar evlerimizi ve sokaklarımızı hızla toparlamak için tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı