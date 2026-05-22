Hatay'da selde kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu, diğeri aranıyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da meydana gelen sel ve su taşkınlarında can kaybının 4'e yükseldiğini, bir kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'KAYIP SAYIMIZ 4'E YÜKSELDİ'

Hatay'a gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülke genelinde AFAD başkanlığımız aracılığıyla yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta muhtelif illerimizle ilgili sarı uyarılar vardı. Bu illerimizden biri Hatay'dı. Sel ve su taşkınları neticesinde maalesef dün itibariyle 3 vatandaşımızı kaybettik, 2 vatandaşımızın da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Karaçay Nehri üzerinde yaklaşık 1 saat önce bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Diğer kayıp olan vatandaşımız için de arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Nehir buradan denize kadar gidiyor. Bu çalışmalara destek olmak için 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin 330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ayrıca 925 araç arama-kurtarma-tahliye faaliyetlerini yürütüyor. Personellerimiz içerisinde gönüllülerimiz de var. Onlar da sel ve su baskını yaşayan yerlerde temizlik faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
