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Şehit kabirlerine ziyaret

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve görevli gençlik liderleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit mezarlarını ve ailelerini ziyaret etti.

Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve görevli gençlik liderleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit mezarlarını ve ailelerini ziyaret etti.

Gençler, program kapsamında, ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti, mezarlıkların bakımını yapıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Şırnak'ta 19 Haziran 2018'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak'ın ailesine de ziyarette bulunan gençler, aileye çiçek verdi.

Gençlerden Hümeyra Çankır, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

Şehit kabirlerine ziyaret

AA / Mustafa Özer - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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