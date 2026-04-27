Hatay'da satırlı saldırıda ağır yaralanan esnaf taburcu edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lokantasına giren kişinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Adnan İpek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çay Mahallesi'nde 22 Nisan'da duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile bankamatikten para çekmeye çalışan M.Ç.'yi satırla yaralayan M.S.'nin saldırdığı 61 yaşındaki İpek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İpek, Numune Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere olaydan sonra tutuklanan zanlıyı tanımadığını söyledi.

Lokantasına giren M.S.'nin tuhaf hareketlerde bulunduğunu dile getiren İpek, "Zanlı sabah saat 6.30'da gelip 7-8 kişilik yemek talep etti. Ben de henüz öyle bir hazırlığımızın olmadığını belirttim. 'Dolaptan içeceğin bir şey varsa geç iç' dediğim halde dışarıda oturdu." dedi.

İpek, zanlının tezgahtan aldığı satırla saldırdığı belirterek, "Kendimi koruyamayacak duruma geldim çünkü ani darbeler geldi. Refleksle kafamı sağa kırmamla kaşımdan aşağıya kulağıma kadar yaraladı, sırtımı dönmemle satır sırtıma indi." diye konuştu.

Olay nedeniyle kafasına 12, sırtına da 47 dikiş atıldığını anlatan İpek, sırtındaki yara nedeniyle zorlandığını, lokantasına dönüp dönmeyeceğine karar vermediğini kaydetti.

Olay

Çay Mahallesi'nde cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen M.S, lokanta sahibi Adnan İpek ile taksici K.Y. ve bankamatiğin önünde bekleyen M.Ç.'yi satırla yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.S.'nin, taksici K.Y.'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
