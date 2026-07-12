Hatay'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Aziz Vurak, 8 gün süren yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda 4 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki Aziz Vurak, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Vurak'ın cenazesi, Kumlu ilçesi Doğuayrancı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli