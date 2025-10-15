Haberler

Hatay'da Şantiyede Toprak Kayması: Bir İşçi Kurtarıldı

Hatay'da Şantiyede Toprak Kayması: Bir İşçi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Belen ilçesinde şantiyede kayan torağın altında kalan işçi, yaralı kurtarıldı. İşçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında ilçenin Halilbey Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oldu. Bir işçi göçük altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.