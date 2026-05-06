Hatay'da Şantiyede Göçük: Bir İşçi Yaralı Kurtarıldı

Defne ilçesindeki bir şantiyede meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Defne ilçesinde bir şantiyede yürütülen kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında yürütülen kazı çalışması sırasında toprak çöktü. Çöken toprağın altında bir işçinin olduğunu fark eden şantiyedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu toprak altında kalan ismi açıklanmayan işçi, yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
