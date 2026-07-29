Hatay'da sanayi sitesinde bir iş yerinin deposunda yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

HATAY'da Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yedek parça firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yedek parça firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Reyhanlı'nın yanı sıra Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın esnasında dumandan etkilenen 8 kişinin tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı