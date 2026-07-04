Antakya'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçegöz Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Salim Taş