Antakya'da çıkan samanlık yangını söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökçegöz Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.