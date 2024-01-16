Hatay'da sağanak yağış nedeniyle Asi Nehri taştı

HATAY'da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, su taşkınlarına neden oldu. Debisi artan Asi Nehri'nin taşmasıyla özellikle Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'ndeki birçok tarım arazisi su altında kaldı. Arazilerindeki ürünleri zarar gören çiftçiler, mağdur oldu.