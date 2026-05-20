Hatay'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

HATAY'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları yaşandı.

Hatay genelinde etkili olan sağanak, Antakya ve Defne ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Her iki ilçede birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, dükkanlara giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken suyun içeri girmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin özellikle iş yerleri ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
