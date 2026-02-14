Haberler

Hatay'da 3 gündür süren sağanak yağış sele yol açtı

Güncelleme:
Hatay'da 3 gündür süren sağanak, Defne ve Samandağ ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Belediye ekipleri su tahliyesi ve yol temizleme çalışmalarına başladı.

HATAY'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Defne ve Samandağ ilçelerinde sele yol açtı.

İl genelinde etkisini sürdüren sağanak, özellikle Defne ve Samandağ ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın gün içerisinde şiddetini artırmasıyla Koçören, Değirmenbaşı ve Kuşalanı mevkilerinde su baskınları meydana geldi. Sel sularının sürüklediği balçık ve taşlar bazı yollarda hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliyesi ve yol temizleme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
