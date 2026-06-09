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Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu

Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağı yere düştü. Vatandaşlar bayrağı özenle katlayarak güvenliğe teslim etti, belediye ekipleri bayrağı yeniden göndere çekti.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kavşakta bulunan Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle ipinin kopması sonucu yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü fark eden vatandaşlar, araçlarını durdurarak zarar görmemesi için müdahalede bulundu.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki kavşakta şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağı, yere düştü. Bayrağın düştüğünü gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak duruma müdahale etti. 4 vatandaş, özenle katladıkları Türk bayrağını otobüs terminalinde görevli güvenlik personeline teslim etti. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, gerekli çalışmayı yaparak Türk bayrağını yeniden göndere çekti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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