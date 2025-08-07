Hatay'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Belen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği ve uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'ndeki bağ evine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde ve evin çevresindeki makilik alanda narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

Makilik alandaki aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği ile 5 şarjör, 42 kartuş, 73 fişek, 15 uyuşturucu hap, 87 gram esrar ve 5 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler adresteki H.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. çıkabildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
