Samandağ'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sürücü ve yolcuların güvenli seyahat edebilmesi için trafik denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla denetim yaptı.
Araçları durduran ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Hikmet Say