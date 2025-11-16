Haberler

Hatay'da Polise Mukavemet Eden 6 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Polise Mukavemet Eden 6 Şüpheli Tutuklandı
Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri nedeniyle gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece tutuklandı. Olay, yol kontrolü sırasında meydana geldi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.'nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı. Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

