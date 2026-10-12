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Hatay'da polis operasyonunda 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

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Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç, S.A, N.E, K.C.M. ve S.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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