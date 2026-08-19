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Hatay'da 10 ayda 2 bin 305 tutuklama

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Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2025-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 1204 operasyon düzenledi.

Çalışmalarda 6 bin 616 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 bin 305'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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