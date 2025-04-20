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Hatay'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Hatay'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda kişi katılırken, Papaz Abdullah Yumurta bayramın huzur ve barış getirmesi dileğinde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda kişi katıldı.

Kilise Papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.

Ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaşırken, ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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