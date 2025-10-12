Haberler

Hatay'da Park Halindeki Araca Hırsızlık Girişimi
Hatay'da park halindeki bir otomobili çalmaya çalışan şüpheli, bir kadının durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'da park halindeki otomobili çalmak için kapısını zorlayan şüpheli ve ona gözcülük yapan arkadaşı, apartmandan çıkan bir kişinin kendilerini fark etmesi üzerine kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili çalmak için kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada karşı apartmandan çıkan bir kadın, durumu fark etti. Kadının durumu anlaması üzerine şüpheli, yüzünü cerrahi maskeyle gizledikten sonra kaçtı. Hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin olay sırasında bir arkadaşının da çevreyi gözetlediği, kadının kendilerini fark etmesi üzerine uzaklaştıkları anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
