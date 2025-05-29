Hatay'da Panik Yaratan Sesin Nedeni Açıklandı

Hatay'da Panik Yaratan Sesin Nedeni Açıklandı
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Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde duyulan yüksek sesin, Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarının sonik patlama yapması nedeniyle oluştuğu bildirildi.

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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