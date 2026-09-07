Hatay'da otomobilin pazar tezgahına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin pazar tezgahına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin pazar tezgahına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZU 394 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde kurulan pazardaki bir tezgaha çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelince Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA