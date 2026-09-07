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Hatay'da otomobilin pazar tezgahına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin pazar tezgahına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin pazar tezgahına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZU 394 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde kurulan pazardaki bir tezgaha çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelince Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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