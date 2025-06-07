Hatay'da Otomobilin El Freni Açık Kalınca Otobüse Çarptı

Hatay'da Otomobilin El Freni Açık Kalınca Otobüse Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin hareket ederek bir belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki kazada kimse yaralanmadı.

Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.

Kara yoluna çıkan araç, seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, sürücünün otomobilinin arkasından koşması ve çarpma anı yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.