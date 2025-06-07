Hatay'da Otomobilin El Freni Açık Kalınca Otobüse Çarptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin hareket ederek bir belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki kazada kimse yaralanmadı.
Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.
Kara yoluna çıkan araç, seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne yandan çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, sürücünün otomobilinin arkasından koşması ve çarpma anı yer aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel