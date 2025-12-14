Haberler

Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 01 AFG 616 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFG 616 plakalı otomobil, Hatay-Samandağ kara yolunun Kuşalanı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
