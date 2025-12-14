Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 01 AFG 616 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFG 616 plakalı otomobil, Hatay-Samandağ kara yolunun Kuşalanı Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel