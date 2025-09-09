Hatay'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı
Arsuz ilçesinde, sürücünün virajı alamadığı otomobil devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.
Üçgüllük Mahallesi'nde sürücüsünün virajı alamadığı 31 KL 558 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
