Hatay'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

Hatay'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı
Arsuz ilçesinde, sürücünün virajı alamadığı otomobil devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üçgüllük Mahallesi'nde sürücüsünün virajı alamadığı 31 KL 558 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
