Hatay'da otomobilinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan bir otomobilde 80 adet tabanca sürgü mekanizması bulundu. Gözaltına alınan sürücü S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilinde 80 tabanca sürgü mekanizması ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı civarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Aracın bagaj kısmında 80 tabanca sürgü mekanizması ele geçiren ekipler, sürücü S.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Salim Taş