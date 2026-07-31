Hatay'da otomobil ve iş yerine silahla ateş açan kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan A.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Zanlının Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA