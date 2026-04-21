Hatay'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şekere Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar