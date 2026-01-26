Haberler

Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği, sürücünün ve eşinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir bebeğin öldüğü ve karı kocanın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde 24 Ocak'ta Ö.Ü.'nün kullandığı 31 BAE 894 plakalı otomobildeki 1 yaşındaki Ece Ü.'nün öldüğü, sürücü ve eşinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde devrildikten sonra sürüklenen otomobilin, aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
