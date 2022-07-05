Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı. Murat G. yönetimindeki 31 YM 335 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde Yusuf Hakan B. yönetimindeki 31 AHS 708 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Yusuf Hakan B, İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Mustafa Özer - Güncel Yusuf Hakan Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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